Comunicati

Indice

Lancio della collana Prime Suspect DVD

MODENA, 01.12.2012

La Malavasi Editore è lieta di annunciare che oggi verrà lanciata in esclusiva la collana Prime Suspect DVD.



Questa intensa e coinvolgente serie, frutto della prestigiosa sceneggiatrice e romanziera Lynda La Plante, è interpretata dal Premio Oscar® Helen Mirren, e si è affermata tra le migliori serie poliziesche apprezzate dal pubblico inglese e statunitense. A suggellare questo successo vi sono quattordici premi internazionali, tra cui quattro premi BAFTA, tre premi Prime Time Emmy®, tre nomination Golden Globe, due premi RomaFictionFest e tanti altri...

La serie, diretta da John Strickland e prodotta da Sally Head e Don Leaver, fa parte di un ciclo di film e programmi dedicati alle donne capaci di conquistare ruoli di potere e autorità.

La trama si sviluppa intorno al personaggio dell’ispettrice Jane Tennison (Helen Mirren), una investigatrice di grandi capacità ed esperienza, impegnata a combattere, parallelamente al crimine, anche una sua guerra privata, per emergere in un mondo dominato dagli uomini. Il personaggio è ispirato alla figura di Jackie Malton (reale ispettrice di polizia), che ha collaborato con gli autori alla sceneggiatura.

La serie, girata quasi interamente a Londra, mette in luce i problemi legati a un ambiente di lavoro ostile e maschilista: Jane Tennison infatti, non godrà quasi mai dell'approvazione e dell'aiuto dei suoi superiori e della sua squadra, che, al contrario, faranno di tutto per metterla continuamente alla prova.

L'intraprendente detective, oltre ai soprusi sul luogo di lavoro, dovrà affrontare anche il suo crescente problema con l'alcol e, ormai esasperata dalle circostanze, sarà costretta a rivolgersi all'associazione Alcolisti Anonimi.

Oltre alla coinvolgente trama poliziesca in quanto tale, con tanto di serial-killer, la serie si occupa anche di temi di forte impatto emotivo e culturale legati al degrado sociale. Oltre al già citato problema, oggi definito mobbing, dell'integrazione femminile sul posto di lavoro, si avvicina anche al mondo dell'omosessualità e della pedofilia, oltre che del razzismo e della prostituzione.

Jane Tennison, cinica e spietatamente audace, non si darà mai per vinta e riuscirà sempre ad arrivare alla soluzione dei contorti casi, con o senza l'appoggio della sua squadra.

Maggiori dettagli sulla collana sono disponibili qui.



Le date di uscita in edicola sono disponibili qui.

© 2011 Malavasi Editore. Tutti i diritti riservati. Malavasi Editore, il logo Malavasi Editore, Agatha Christie DVD, Agatha Christie Collection, Agatha Christie Mystery, Agatha Christie Hours e Sherlock Holmes DVD sono marchi della Malavasi Editore. Tutti gli altri prodotti e nomi di aziende sono marchi dei rispettivi proprietari.